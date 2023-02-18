Деменко: «Мне кажется, Галицкий не может найти золотую середину»
Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что владелец клуба Сергей Галицкий не может определиться, с тем, чего он хочет от команды.
— Мне кажется, Сергей Николаевич Галицкий не может найти золотую середину. Потому что, если так посмотреть на «Краснодар», можно заметить: игровая модель у него не меняется. Есть свой стиль: контроль мяча, открытый футбол. Каждый тренер привносит что-то свое. Но в итоге они в команде не задерживаются. А для этого стиля и Мурад Мусаев неплохо тренировал, я считаю. При нем команда играла в Лиге чемпионов, в Лиге Европы.
— Не стоит менять тренеров так часто?
— Ну надо, чтобы тренер хотя бы три-четыре года проработал. И чтобы ему доверяли. У Галицкого есть свои принципы. Он, скажем, мечтал, чтобы в команде играли одни воспитанники «Краснодара». Но мы же видим, что в реальности этого не происходит. Ну какие воспитанники? Он сам их продает. Ребята не остаются. Возникают конфликты. Мне кажется, Сергей Николаевич должен определиться, чего он хочет. И понять, какими средствами этого достичь. Я вспоминаю, как Юрий Палыч Семин говорил: пусть игра будет некрасивая, но, если на табло 1:0, значит, мы своей цели добились. Для него главное — результат. Галицкий всегда за красивый футбол. Но, кому он нужен, красивый футбол? Всем сегодня нужен результат.
— Когда в голове Галицкого результат победит красивый футбол, тогда клуб что-то выиграет и сам он начнет больше доверять тренерам?
— Да, наверное, так, — сказал Деменко «РБ Спорт».
В начале январе «быков» возглавил сербский тренер Владимир Ивич.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2