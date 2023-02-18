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Деменко: «Мне кажется, Галицкий не может найти золотую середину»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что владелец клуба Сергей Галицкий не может определиться, с тем, чего он хочет от команды.

— Мне кажется, Сергей Николаевич Галицкий не может найти золотую середину. Потому что, если так посмотреть на «Краснодар», можно заметить: игровая модель у него не меняется. Есть свой стиль: контроль мяча, открытый футбол. Каждый тренер привносит что-то свое. Но в итоге они в команде не задерживаются. А для этого стиля и Мурад Мусаев неплохо тренировал, я считаю. При нем команда играла в Лиге чемпионов, в Лиге Европы.

— Не стоит менять тренеров так часто?

— Ну надо, чтобы тренер хотя бы три-четыре года проработал. И чтобы ему доверяли. У Галицкого есть свои принципы. Он, скажем, мечтал, чтобы в команде играли одни воспитанники «Краснодара». Но мы же видим, что в реальности этого не происходит. Ну какие воспитанники? Он сам их продает. Ребята не остаются. Возникают конфликты. Мне кажется, Сергей Николаевич должен определиться, чего он хочет. И понять, какими средствами этого достичь. Я вспоминаю, как Юрий Палыч Семин говорил: пусть игра будет некрасивая, но, если на табло 1:0, значит, мы своей цели добились. Для него главное — результат. Галицкий всегда за красивый футбол. Но, кому он нужен, красивый футбол? Всем сегодня нужен результат.

— Когда в голове Галицкого результат победит красивый футбол, тогда клуб что-то выиграет и сам он начнет больше доверять тренерам?

— Да, наверное, так, — сказал Деменко «РБ Спорт».

В начале январе «быков» возглавил сербский тренер Владимир Ивич.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-galitskomu-nuzhno-prislushat-sya-k-tomu-chto-govoril-semin/
Максим Деменко
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
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