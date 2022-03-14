«Спартак» будет всегда девятым». Генич отреагировал на слова Заремы и фанатов про судейство

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о поражении «Спартака» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Адовые болельщики «Спартака» во всем хотят винить кого угодно, но не своих игроков или тренера. Комментаторы, судьи, повторы, режиссеры — виноваты все. Только не команда. И не соперник. Который терпел и ждал свой шанс. Я вроде должен привыкнуть и не обращать внимания. Но очередная порция говна, прилетевшая за «боление Краснодара», а «Спартак» был хорош, но не повезло, и комментаторы с судьей нас прибили» — стыдоба. На максимальном уровне. И пока так все будут воспринимать, а Зарема считать, что судейство на доисторическом уровне — «Спартак» будет всегда девятым. Или рядом с этим местом.

Врагов не надо искать внешне, может они где-то рядом с вами. От «Динамо» до «молодежи Краснодара» пошла всего неделя. Так не бывает, что «там мы в порядосе, а сегодня нам все мешали». Проиграли — примите. И двигайтесь дальше. Задач, кроме кубка, все равно больше нет в этом сезоне», — написал Генич в своем Telegram-канале.

В матче против «Краснодара» судьи отменили два гола «Спартака». В обоих случаях это произошло после вмешательства ВАР.

В первом тайме был отменен гол Зелимхана Бакаева из-за того, что арбитры зафиксировали офсайд у Шамара Николсона, который сделал пас Бакаеву. Во втором тайме судьи отменили гол Николсона, поскольку он подыграл себе рукой перед тем, как забить в ворота Матвея Сафонова.