«Спартак» уступил «Зениту» в матче молодежных команд

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«Спартак» принимал «Зенит» в рамках 20-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Гости взяли верх со счетом 2:0.

Московский клуб потерпел третье поражение подряд и занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.

«Зенит» обошел красно-белых и поднялся на 8-ю строчку (34 очка).

М-Лига

20-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)

Голы: Михайловский, 5 (0:1). Котов, 66 (0:2).

Предупреждения: Белохонов, 5. Муталиев, 17. Труханов, 43. Левченков, 44. Постников, 77. Кутателадзе, 87.

Судья: Довбня (Симферополь).

15 марта. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».