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Сегодня, 19:25

«Спартак» уступил «Зениту» в матче молодежных команд

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Спартак» принимал «Зенит» в рамках 20-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Гости взяли верх со счетом 2:0.

Московский клуб потерпел третье поражение подряд и занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.

«Зенит» обошел красно-белых и поднялся на 8-ю строчку (34 очка).

М-Лига

20-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)

Голы: Михайловский, 5 (0:1). Котов, 66 (0:2).

Предупреждения: Белохонов, 5. Муталиев, 17. Труханов, 43. Левченков, 44. Постников, 77. Кутателадзе, 87.

Судья: Довбня (Симферополь).

15 марта. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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