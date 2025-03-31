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31 марта 2025, 15:35

Орлов: «Говорят, что я болел в эфире за Питер? Больше всех критикует «Зенит» именно Орлов!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» ответил критикам, которые считают, что он не скрывает в прямом эфире свою любовь к «Зениту».

Орлов работал на матче 22-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Рубином (4:0). Он выступил в роли комментатора после пятилетнего перерыва.

— Вас все-таки после вчерашнего матча некоторые журили: «Орлов болеет за «Зенит»...

— Да, я живу в Санкт-Петербурге, переживаю за команду. Но по ходу матча стараюсь быть объективным. Если «Зенит» играет плохо, об этом не молчу. И, наверное, больше всех критикует «Зенит» именно Орлов. У нас больше половины комментаторов болеют за «Спартак», так как живут в Москве. Так сложилось, что в этом плохого?

После 22 туров «Зенит» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» три балла.

Густаво Мантуан и&nbsp;Луис Энрике празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo; (4:0).«Бердыев написал: «Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком». Орлов — о возвращении в эфир и победе «Зенита»
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Источник: Мхитарян посоветовал «Интеру» подписать Сперцяна
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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