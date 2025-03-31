Орлов: «Говорят, что я болел в эфире за Питер? Больше всех критикует «Зенит» именно Орлов!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» ответил критикам, которые считают, что он не скрывает в прямом эфире свою любовь к «Зениту».

Орлов работал на матче 22-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Рубином (4:0). Он выступил в роли комментатора после пятилетнего перерыва.

— Вас все-таки после вчерашнего матча некоторые журили: «Орлов болеет за «Зенит»...

— Да, я живу в Санкт-Петербурге, переживаю за команду. Но по ходу матча стараюсь быть объективным. Если «Зенит» играет плохо, об этом не молчу. И, наверное, больше всех критикует «Зенит» именно Орлов. У нас больше половины комментаторов болеют за «Спартак», так как живут в Москве. Так сложилось, что в этом плохого?

После 22 туров «Зенит» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» три балла.