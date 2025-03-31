«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в матче с «Химками»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал обращение клуба в экспертно-судейскую комиссию РФС по эпизоду с пенальти в матче 22-го тура РПЛ с «Химками».

«ФК «Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду с назначенным пенальти в наши ворота в матче с «Химками». Мы не ищем оправданий в судействе, просто пытаемся понять логику принятия тех или иных решений. Недавно в Лиге чемпионов был абсолютно идентичный эпизод в матче «Байер» — «Зальцбург», где украинская судейская бригада тоже назначила пенальти, после чего УЕФА официально признал это ошибкой.

При этом хочется отметить, что мы не до конца понимаем, как работает система назначений арбитров. В 18-м туре этот же арбитр, Евгений Кукуляк, допускает грубую ошибку, засчитывая мяч в наши ворота в матче со «Спартаком». ЭСК эту ошибку признает, но в следующем туре арбитр как ни в чем не бывало получает назначение.

Мы надеемся, что те инициативы клубов и РПЛ, которые сейчас обсуждаются и продвигаются с помощью Александра Александровича Алаева, как можно быстрее будут интегрированы в нашу футбольную жизнь, тогда мы сможем понять логику руководства судейского комитета», — заявил Удальцов.

«Химки» (23 очка) поднялись на десятое место в РПЛ. «Пари НН» (19) потерпел третье поражение подряд и остается 13-м в турнирной таблице.