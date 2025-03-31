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«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в матче с «Химками»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал обращение клуба в экспертно-судейскую комиссию РФС по эпизоду с пенальти в матче 22-го тура РПЛ с «Химками».

«ФК «Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду с назначенным пенальти в наши ворота в матче с «Химками». Мы не ищем оправданий в судействе, просто пытаемся понять логику принятия тех или иных решений. Недавно в Лиге чемпионов был абсолютно идентичный эпизод в матче «Байер» — «Зальцбург», где украинская судейская бригада тоже назначила пенальти, после чего УЕФА официально признал это ошибкой.

При этом хочется отметить, что мы не до конца понимаем, как работает система назначений арбитров. В 18-м туре этот же арбитр, Евгений Кукуляк, допускает грубую ошибку, засчитывая мяч в наши ворота в матче со «Спартаком». ЭСК эту ошибку признает, но в следующем туре арбитр как ни в чем не бывало получает назначение.

Мы надеемся, что те инициативы клубов и РПЛ, которые сейчас обсуждаются и продвигаются с помощью Александра Александровича Алаева, как можно быстрее будут интегрированы в нашу футбольную жизнь, тогда мы сможем понять логику руководства судейского комитета», — заявил Удальцов.

«Химки» (23 очка) поднялись на десятое место в РПЛ. «Пари НН» (19) потерпел третье поражение подряд и остается 13-м в турнирной таблице.

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РФС
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
Александр Удальцов
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3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
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9
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 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
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