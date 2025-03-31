Источник: Мхитарян посоветовал «Интеру» подписать Сперцяна

«Интер» заинтересован в подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в миланском клубе уже давно следят за игрой хавбека и планируют сделать «быкам» предложение во летнее трансферное окна. Также отмечается, что полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян лично порекомендовал команде подписать своего бывшего партнера по сборной Армении.

В этом сезоне на счету 24-летнего Сперцяна 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 7 голами и 4 результативными передачами.

Контракт армянина с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.