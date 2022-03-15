Геннадий Орлов: «Слуцкого надо наказать! Что за мат, что за истерика?!»

Известный комментатор Геннадий Орлов возмущен словами главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о судье Виталии Мешкове после поражения от «Ростова» (1:2).

— Падает ли у нас уровень судейства? Леонид Слуцкий, откровенно говоря, разочаровал своими словами после поражения от «Ростова». Ему мешает нервозность... Ну что это за истерика? Что он устроил?!

Одним из лучших тренеров в истории отечественного футбола является Борис Андреевич Аркадьев. Интеллигентнейший человек! Понимаете? Тренер — это воспитатель. А какой пример подает Слуцкий? Такое ощущение, что всю команду трясет от его криков. Все же передается футболистам... Есть вещи выше результата. Мораль! Сдержанность! Вы видели его выступление? Сплошной мат... Его же запикивают там постоянно. Комитет по этике должен его серьезно наказать.

Почему у нас так культивируется нецензурная брань? Это что, норма жизни? И многие ведь поддерживают... Для меня это недопустимо! Ты тренер, воспитывай красивых, интеллигентных людей! Что это за хамство? Новая генерация...

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