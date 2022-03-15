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Геннадий Орлов: «Слуцкого надо наказать! Что за мат, что за истерика?!»

Геннадий Орлов отреагировал на скандал Леонида Слуцкого с судьей Виталием Мешковым
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Геннадий Орлов возмущен словами главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о судье Виталии Мешкове после поражения от «Ростова» (1:2).

— Падает ли у нас уровень судейства? Леонид Слуцкий, откровенно говоря, разочаровал своими словами после поражения от «Ростова». Ему мешает нервозность... Ну что это за истерика? Что он устроил?!

Одним из лучших тренеров в истории отечественного футбола является Борис Андреевич Аркадьев. Интеллигентнейший человек! Понимаете? Тренер — это воспитатель. А какой пример подает Слуцкий? Такое ощущение, что всю команду трясет от его криков. Все же передается футболистам... Есть вещи выше результата. Мораль! Сдержанность! Вы видели его выступление? Сплошной мат... Его же запикивают там постоянно. Комитет по этике должен его серьезно наказать.

Почему у нас так культивируется нецензурная брань? Это что, норма жизни? И многие ведь поддерживают... Для меня это недопустимо! Ты тренер, воспитывай красивых, интеллигентных людей! Что это за хамство? Новая генерация...

Читайте полное интервью Геннадия Орлова по ссылке.

Геннадий Орлов
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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