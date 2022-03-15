Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:04

Тренер «Сочи» Федотов отреагировал на вызов Заики и Терехова в сборную России

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал вызов защитников Сергея Терехова и Кирилла Заики в сборную России на мартовский сбор.

«Нет никакой неожиданности. Мы очень рады, с оптимизмом приняли эту информацию. Когда мы пришли в «Сочи», Заика ехал на «сбор надежды» после полутора лет мучений из-за травмы, он тогда был просто в отчаянии и хотел заканчивать с футболом. В том, что сборная нашла Заику, его же заслуга, проявленные им на максимальном уровне старания. Это очень классный пример для других.

Терехов работает тихо, незаметно, с полной самоотдачей. Это отношение к делу, которое выводит в мастера. Можно сказать, Кириллу повезло, что он отправится в сборную с Тереховым. Дополнительный плюс — иметь под боком партнера по команде", — приводит слова Федорова ТАСС.

Терехов дебютировал за сборную России осенью прошлого года. В составе национальной команды защитник принял участие в матчах против команд Словакии (1:0) и Кипра (6:0) в отборе на ЧМ-2022. Для Заики это приглашение стало первым в карьере.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Ранее был объявлен состав команды.

Источник: https://tass.ru/sport/14079131
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Сборная России по футболу
ФК Сочи
Кирилл Заика
Сергей Терехов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева столкнулась с хейтом, Щербакова — с китайским обожанием. Фигуристы массово мигрируют в Telegram
Чиновник в Норвегии подает в отставку, в Европарламенте говорят о расизме. Запад стал осознавать, что сделал с российским спортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Новая глава». Реакция Крыховяка на переход из «Краснодара» в АЕК

Геннадий Орлов: «Слуцкого надо наказать! Что за мат, что за истерика?!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости