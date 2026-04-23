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Орлов: «Батракову рано уезжать в Европу. Там другой уровень ведения единоборств»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова заиграть в Европе.

— Теперь об игре «Локомотива». Батраков в РПЛ выделяется, когда его никто не держит, когда дают ему свободу, — сказал Орлов в интервью «СЭ». — Сегодня зенитовцы его прихватывали, и он не смог показать весь свой потенциал. Безусловно, Алексей обладает хорошими футбольными качествами: тонкий пас, видение поля и так далее. Но когда его все сейчас начинают отправлять за границу... Зачем? Я с этим не согласен. Ошибка! Рано. Ему надо еще сезон провести в РПЛ. Обрасти мышечной массой. Он же пока щупленький. В Европе совсем другой уровень ведения единоборств. Вы же видите матчи Лиги чемпионов. Совсем другой футбол! РПЛ, конечно, постепенно деградирует без еврокубков. Не та конкуренция, не то сопротивление...

Пишут, что Воробьев пока не продлевает контракт с «Локомотивом». Его сватают в «Зенит»? Да, он быстрее Соболева. Да и результативнее. Но это все-таки нападающий российского уровня. Точно не европейского.

Батракову 20 лет. Он играет за основную команду «Локомотива» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 33 матчах полузащитник забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Вратарь &laquo;Локомотива&raquo; Антон Митрюшкин и&nbsp;футболист &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков.«Не увидел у Дивеева игры рукой. Глушенков — вещь в себе, скрытный». Орлов — о матче «Локо» — «Зенит»

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Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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