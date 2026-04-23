Орлов: «Батракову рано уезжать в Европу. Там другой уровень ведения единоборств»

Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова заиграть в Европе.

— Теперь об игре «Локомотива». Батраков в РПЛ выделяется, когда его никто не держит, когда дают ему свободу, — сказал Орлов в интервью «СЭ». — Сегодня зенитовцы его прихватывали, и он не смог показать весь свой потенциал. Безусловно, Алексей обладает хорошими футбольными качествами: тонкий пас, видение поля и так далее. Но когда его все сейчас начинают отправлять за границу... Зачем? Я с этим не согласен. Ошибка! Рано. Ему надо еще сезон провести в РПЛ. Обрасти мышечной массой. Он же пока щупленький. В Европе совсем другой уровень ведения единоборств. Вы же видите матчи Лиги чемпионов. Совсем другой футбол! РПЛ, конечно, постепенно деградирует без еврокубков. Не та конкуренция, не то сопротивление...

Пишут, что Воробьев пока не продлевает контракт с «Локомотивом». Его сватают в «Зенит»? Да, он быстрее Соболева. Да и результативнее. Но это все-таки нападающий российского уровня. Точно не европейского.

Батракову 20 лет. Он играет за основную команду «Локомотива» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 33 матчах полузащитник забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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