Орлов: «Я пять раз в прямом эфире произносил: «Зенит» становится чемпионом России»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что пока не знает, будет ли он работать на матче «Зенит» — «Краснодар» в 24-м туре РПЛ.

— По-вашему, именно Питер — фаворит в золотой гонке?

— Нет, фаворит тот, кто идет на первом месте. «Краснодар». Через тур нас ждет принципиальная игра.

— А что дальше? Через тур будете комментировать домашний матч с «Краснодаром»? Ведь в нем, возможно, и решится судьба чемпионства.

— Пока ничего не обговаривали. Но если они захотят меня опять пригласить, то сейчас есть такое модное слово — «сделка». Должна быть сделка. Я же у них не работаю на контракте. Цену себе знаю. (Улыбается.)

— Может быть, вам стоит самому проявить инициативу, сказать, что вы фартовый и готовы вновь отработать в эфире?

— Нет, инициативу проявлять не стану. Если вы знаете про мою фартовость, то там тоже в курсе. (Смеется.) Я вообще-то пять раз в прямом эфире произносил фразу: «Зенит» становится чемпионом России». Вел репортажи и говорил так, когда звучал финальный свисток.

После 22 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 49 очками. На втором месте располагается «Зенит» (46). Тройку замыкает «Спартак» (44).