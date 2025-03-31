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Орлов: «Я пять раз в прямом эфире произносил: «Зенит» становится чемпионом России»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что пока не знает, будет ли он работать на матче «Зенит» — «Краснодар» в 24-м туре РПЛ.

— По-вашему, именно Питер — фаворит в золотой гонке?

— Нет, фаворит тот, кто идет на первом месте. «Краснодар». Через тур нас ждет принципиальная игра.

— А что дальше? Через тур будете комментировать домашний матч с «Краснодаром»? Ведь в нем, возможно, и решится судьба чемпионства.

— Пока ничего не обговаривали. Но если они захотят меня опять пригласить, то сейчас есть такое модное слово — «сделка». Должна быть сделка. Я же у них не работаю на контракте. Цену себе знаю. (Улыбается.)

— Может быть, вам стоит самому проявить инициативу, сказать, что вы фартовый и готовы вновь отработать в эфире?

— Нет, инициативу проявлять не стану. Если вы знаете про мою фартовость, то там тоже в курсе. (Смеется.) Я вообще-то пять раз в прямом эфире произносил фразу: «Зенит» становится чемпионом России». Вел репортажи и говорил так, когда звучал финальный свисток.

После 22 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 49 очками. На втором месте располагается «Зенит» (46). Тройку замыкает «Спартак» (44).

Густаво Мантуан и&nbsp;Луис Энрике празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo; (4:0).«Бердыев написал: «Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком». Орлов — о возвращении в эфир и победе «Зенита»
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Максим Глушенков

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
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Рубин

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