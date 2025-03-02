Орлов объяснил, почему Глушенков не переиграл Акинфеева

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о центральном матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (0:0).

— Результат закономерен. Никто не наиграл на победу. Я насчитал по два очевидных голевых момента у «Зенита» и ЦСКА. Паритет. Ну что поделать... Это только первый матч после долгой паузы. Видно, что футболисты еще не набрали форму, не разбегались. Не хватало резкости. Тяжелая игра и, по большому счету, не особо зрелищная. Много борьбы, стыков. Удивляться не приходится. Так, увы, всегда бывает в первых весенних турах.

Подождем, когда футболисты обретут нужные кондиции. Взять того же Глушенкова. Вроде активный, нацеленный на ворота. Но два своих шанса не использовал. Во втором случае, правда, был офсайд у Дугласа, который делал подачу. Но все равно — Максим из очень выгодной позиции не попал в створ...

А вспомните его выход один на один с Акинфеевым на второй минуте. Он же левша, а бил правой... Надо было убрать под левую и спокойно все исполнить. А тут получилось, что зенитовец наносил удар, можно сказать, наугад. Интуиция и опыт оказались на стороне Акинфеева. Игорь хорошо выбрал позицию, перекрыл.