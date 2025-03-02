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Орлов объяснил, почему Глушенков не переиграл Акинфеева

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Геннадий Орлов.
Фото Global Look Press

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о центральном матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (0:0).

— Результат закономерен. Никто не наиграл на победу. Я насчитал по два очевидных голевых момента у «Зенита» и ЦСКА. Паритет. Ну что поделать... Это только первый матч после долгой паузы. Видно, что футболисты еще не набрали форму, не разбегались. Не хватало резкости. Тяжелая игра и, по большому счету, не особо зрелищная. Много борьбы, стыков. Удивляться не приходится. Так, увы, всегда бывает в первых весенних турах.

Подождем, когда футболисты обретут нужные кондиции. Взять того же Глушенкова. Вроде активный, нацеленный на ворота. Но два своих шанса не использовал. Во втором случае, правда, был офсайд у Дугласа, который делал подачу. Но все равно — Максим из очень выгодной позиции не попал в створ...

А вспомните его выход один на один с Акинфеевым на второй минуте. Он же левша, а бил правой... Надо было убрать под левую и спокойно все исполнить. А тут получилось, что зенитовец наносил удар, можно сказать, наугад. Интуиция и опыт оказались на стороне Акинфеева. Игорь хорошо выбрал позицию, перекрыл.

Кристиян Бистрович и&nbsp;Александр Соболев в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (0:0). 1&nbsp;марта. Санкт-Петербург.«Соболев играет, как умеет. Ныряет... Судья его простил». Орлов — о матче «Зенит» — ЦСКА
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Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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