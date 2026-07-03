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3 июля, 17:45

Керимов о новичке «Зенита» Фелипе Аугусто: «В Турции у него была достойная статистика»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Комментатор и эксперт по чемпионату Турции Эльвин Керимов в интервью «СЭ» рассказал, что новичок «Зенита» нападающий Фелипе Аугусто был весьма эффективен в «Трабзонспоре».

— В его активе пока только один сильный сезон.

— Пожалуй, да. Пока именно в «Трабзоне» он себя проявил ярче всего. В Бельгии, честно скажу, в деле его не видел. Могу судить лишь по статистике.

— У Аугусто 13 мячей в чемпионате Турции. Это 7-й показатель в лиге.

— Считаю, 13 голов для нападающего, который в основном играет в оттяжке или на фланге, — весьма достойный результат. Это точно немало. Аугусто играет на команду. Делает партнеров лучше. Помогал тому же Онуачу, освобождал для него пространство, зоны.

— При этом «Зенит» выложил за него 15 миллионов евро. Не многовато?

— Сейчас сложно сказать, переплачивает «Зенит» или нет. Но, по идее, в РПЛ нынче сложно заманивать перспективных игроков в хорошем возрасте после удачного сезона в той же Турции.

— Неужели питерцы не рискуют?

 — Понятно, что адаптация — дело индивидуальное. Клубы РПЛ не играют в еврокубках. Тут нужно говорить и о мотивации футболиста. Риск есть всегда. Но не забывайте, что в «Зените» все-таки много бразильцев. Думаю, они помогут Аугусто быстрее влиться в коллектив. Мне кажется, в этом плане у него проблем не возникнет.

Фелипе Аугусто.«Напоминает Кордобу и Луиса Энрике. Может играть вместе с Соболевым». Мнения о новичке «Зенита» Фелипе Аугусто

Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» в июле 2025 года, и в 40 матчах сезона-2025/26 он забил 15 голов. До турецкой команды форвард выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».

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ФК Трабзонспор
Фелипе Аугусто
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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