Керимов о новичке «Зенита» Фелипе Аугусто: «В Турции у него была достойная статистика»
Комментатор и эксперт по чемпионату Турции Эльвин Керимов в интервью «СЭ» рассказал, что новичок «Зенита» нападающий Фелипе Аугусто был весьма эффективен в «Трабзонспоре».
— В его активе пока только один сильный сезон.
— Пожалуй, да. Пока именно в «Трабзоне» он себя проявил ярче всего. В Бельгии, честно скажу, в деле его не видел. Могу судить лишь по статистике.
— У Аугусто 13 мячей в чемпионате Турции. Это 7-й показатель в лиге.
— Считаю, 13 голов для нападающего, который в основном играет в оттяжке или на фланге, — весьма достойный результат. Это точно немало. Аугусто играет на команду. Делает партнеров лучше. Помогал тому же Онуачу, освобождал для него пространство, зоны.
— При этом «Зенит» выложил за него 15 миллионов евро. Не многовато?
— Сейчас сложно сказать, переплачивает «Зенит» или нет. Но, по идее, в РПЛ нынче сложно заманивать перспективных игроков в хорошем возрасте после удачного сезона в той же Турции.
— Неужели питерцы не рискуют?
— Понятно, что адаптация — дело индивидуальное. Клубы РПЛ не играют в еврокубках. Тут нужно говорить и о мотивации футболиста. Риск есть всегда. Но не забывайте, что в «Зените» все-таки много бразильцев. Думаю, они помогут Аугусто быстрее влиться в коллектив. Мне кажется, в этом плане у него проблем не возникнет.
Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» в июле 2025 года, и в 40 матчах сезона-2025/26 он забил 15 голов. До турецкой команды форвард выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».
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11
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13
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14
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15
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16
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