Комментатор Дурасов: матч «Химки» — «Оренбург» посетил 291 зритель

Матч между «Химками» и «Оренбургом» в 9-м туре РПЛ посетил 291 зритель, сообщил спортивный комментатор Сергей Дурасов.

Встреча, которая проходила на стадионе «Арена Химки», завершилась ничьей — 0:0.

«Химки» набрал 7 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 7 очками — на 13-й строчке, опережая подмосковный клуб по дополнительным показателям.