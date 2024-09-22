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Сегодня, 16:10

Газизов заявил, что бюджет «Динамо» Махачкала в два раза меньше зарплаты Это'О в «Анжи»

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что бюджет клуба в нынешнем сезоне чемпионата России составляет 1,2 миллиарда рублей, из них 500 миллионов предоставляет регион.

«Но сегодняшний этап мы проходим с этими деньгами. Дальше научимся — будем зарабатывать больше. Наша задача — снизить на каком-то этапе нагрузку на республику. Это правильный путь, о котором нам говорит глава региона, и мы сами понимаем это. На начальном этапе республика нам помогает», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

По словам функционера, бюджет клуба в два раза меньше зарплаты форварда Самюэля Это'О, которую он получал в «Анжи».

«Он скромный, но достойный. Спасибо республике и спонсорам, которые нам помогают и верят в нас. Со временем я больше расскажу о людях, которые нам оказывают помощь. Сначала должен спросить у них разрешение», — отметил Газизов.

«Анжи» существовал с 1991 по 2022 год, а совсем недавно стало известно о возрождении команды. В то время за махачкалинцев выступали Это'О и Роберто Карлос.

Источник: РБ Спорт
Самюэль Это`О
ФК Динамо (Махачкала)
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