Губерниев о высказываниях Карпина в адрес Заремы: «Прекрасно! Такие вещи нужны футболу и болельщикам»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Ранее Карпин выразил свое отношение к публичным заявлениям Салиховой. На вопрос о том, нравится ли ему, как она закрывает медийное поле вокруг «Спартака», тренер ответил: «Да ради бога. А чем ей еще заниматься?»

«Прекрасно! Пускай они продолжают этот эпистолярный жанр. Такие вещи очень нужны футболу и болельщикам. Пусть пишет Зарема, а ей все будут отвечать. Под эту тему можно закрыть вторую команду, академию и продать клуб. Это все отвлекает внимание от насущных проблем. Ничего страшного. Это абсолютно хорошая история», — сказал Губерниев «СЭ».

Напомним, что после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2) Карпин высмеял жалобы Салиховой на судейство.