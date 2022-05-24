Нападающий-легионер является главной целью «Ахмата» в летнее трансферное окно

Стали известны позиции, которые тренерский штаб «Ахмата» планирует усилить в летнее трансферное окно.

Как сообщает Eurostavka, целью номер один является нападающий. Футболиста клуб намерен играть не на российском рынке, а на зарубежном. Кроме того, селекционеры грозненцев ведут поиски фланговых защитников и игрока на позицию «десятки».

По итогам сезона РПЛ-2021/22 «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 30 матчах.