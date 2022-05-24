Карпин о публичных заявлениях Салиховой: «А чем ей еще заниматься?»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о публичных заявлениях жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Ранее Карпин высмеял жалобы Салиховой на судейство после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2).

— Вам нравится, как Салихова собой закрывает медийное поле вокруг «Спартака»?

— Да ради бога. А чем ей еще заниматься?

— Кажется, что Салихова высказывается по любому поводу, если трогают «Спартак». Зачем было принимать ее слова про судей всерьез?

— А причем тут Салихова-то? Мои слова были к клубу, а не Салиховой. Она же высказывает не свою позицию, а позицию клуба, которую поддерживают и игроки, и руководство. Это же не человек со стороны.

— Посмеялись над ответом Салиховой?

— Конечно, посмеялся. Тем более она знает, как было на самом деле, когда я там работал.

— Намухлевала со своей риторикой?

— Ну бывает у нее.

По итогам сезоне-2021/22 «Спартак» набрал 38 очков и занял десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 38 баллами расположился на девятой позиции.