Комитет по этике РФС отстранил Гинера от футбола на 3 месяца и оштрафовал на 1 миллион

Комитет по этике РФС отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности на 3 месяца. Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев.

После матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА Гинер выступил с резкой критикой в адрес Александра Егорова, заявив, в частности, что глава департамента судейства и инспектирования «должен застрелиться».

— Начнем с того, что в комитет по этике поступило письмо от генсека РФС Александра Алаева, в котором тот попросил рассмотреть высказывание Евгения Гинера, — заявил Андреев. — Предварительно интервью Гинера в СМИ вызвало резонанс, не только среди журналистов, но и среди руководителей футбольных клубов и региональных федераций футбола. Комитет принял принципиальное решение: во-первых, запретить Гинеру осуществление любой деятельности, связанной с футболом на 3 месяца, на 1 год — условно. Дата вступления решения в силу — с сегодняшнего дня. Во-вторых, Гинер оштрафован на 1 миллион рублей. Евгений Гинер может подать апелляцию в течение 3 дней после принятия решения. Президент ЦСКА присутствовал на заседании, высказал свою точку зрения. К сожалению, он не дождался решения комитета и покинул заседание. (Иван Торопцев)

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