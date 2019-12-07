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Евгений Гинер: «Я такого беспредела с судейством за время работы в ЦСКА не видел. Егоров должен застрелиться»

20:35
Евгений Гинер. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгений Гинер. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал судейство в матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1) и работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Глава армейского клуба критично оценил судейство бригады Василия Казарцева в Краснодаре. В качестве видеоарбитра и его ассистента выступали Алексей Сухой и Павел Кукуян.

Гинер раскритиковал работу арбитров в этом сезоне и деятельность их главы Александра Егорова. Он убежден: председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц наведет порядок в этом вопросе, но Егоров должен как минимум уйти со своего поста.

7&nbsp;декабря. Краснодар. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:1. Арбитр Василий Казарцев смотрит видеоповтор.Лигочемпионский матч в Краснодаре прерывался на 15 минут. Кто виноват?

— Беспредел! — дал характеристику работе рефери Евгений Гинер. — Я такого не видел за все время работы в ЦСКА.

— Какие у вас конкретно претензии?

— Есть экспертно-судейская комиссия, вот пусть она и разбирается. Я, например, сегодня узнал о новом футбольном правиле: за игру рукой нападающего в чужой штрафной дается пенальти в ворота соперника.

— Будете что-то предпринимать? Писать письмо в ЭСК, например?

— А зачем? Какой смысл? Господин Александр Егоров, считаю, должен застрелиться. В прошлом порядочные русские люди, дворяне стрелялись, чтобы не позориться. Егоров, впрочем, к таким людям не относится. Для него не существует таких понятий, как честь и совесть.

— Что-то поменяется с приходом Ашота Хачатурянца?

— Все поменяется! Не знаю, когда все наладится — уже в весенней части чемпионата или со следующего сезона, но наладится. По щучьему велению что-то бывает только в русских сказках. Новому руководителю нужно время, чтобы разобраться. Пока же всем по-прежнему управляет Егоров. Так управляет, что все развалил. (Константин Алексеев)

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