Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев рассказал, что президент ЦСКА Евгений Гинер не сможет участвовать в заседаниях исполкома и финансового комитета РФС на время отстранения от футбольной деятельности за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова. Гинер является членом исполкома футбольного союза, а также председателем финансового комитета.

— Гинер не сможет принимать участие в заседаниях исполкома РФС, бюро исполкома и финансового комитета на срок отстранения, — сказал Андреев. — Наказание касается любой футбольной деятельности.

В пятницу, 13 декабря комитет по этике РФС принял решение отстранить Евгения Гинера от футбольной деятельности на 3 месяца реального срока и 1 год условного. Также, Гинера обязали выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. (Иван Торопцев)

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