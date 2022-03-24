Комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал до конца сезона

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по делу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Специалист оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22.

«В связи с допущенными главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким нарушениями ст. 101, 15 Регламента РФС по этике применить к Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей и условной дисквалификации до конца спортивного сезона 2021-2022 годов во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС», — говорится в заявлении на сайте РФС.

После матча 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» (1:2) Слуцкий жестко высказался о работе Виталия Мешкова, который был главным судьей встречи. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».