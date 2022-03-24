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Аршавин не видит проблемы в возможном массовом отъезде легионеров из РПЛ летом

Аршавин не видит проблемы в возможном массовом отъезде легионеров из РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший капитан сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин считает, что массовый отток иностранных футболистов летом, если и случится, не станет однозначно негативным фактором для РПЛ. По его словам, это даст шанс молодым талантливым российским игрокам.

— Возможный массовый отъезд легионеров летом — шанс для развития нашей лиги или ее деградация?

— Мы должны быть готовы к тому, что уровень турнира упадет. Но это и шанс для развития, потому что молодые талантливые футболисты должны играть. У них будет больше времени. Нужно делать ставку на них.

— Многие клубы России уже потеряли большое количество легионеров, тот же «Краснодар». Как «Зениту» удалось всех удержать, кроме Ракицкого?

— У нас больше бразильцев, эта страна к нам в принципе дружественно относится. С этим связано, плюс, думаю, разговор Александра Ивановича (Медведева) с легионерами был проведен вовремя. Заверения и гарантии, которые клуб дал им, повлияли. Все хотят стать чемпионами, это тоже немаловажный фактор.

— Может, вы знаете конкретные аргументы?

— Говорить не буду.

— Какая теперь мотивация играть у легионеров при отсутствии еврокубков?

— Нам надо еще дожить, может, летом все изменится. Может, им вообще разрешать разорвать контракты. Мы живем в такое время, когда даже завтра не знаешь, что случится. Рано загадывать, уйдут ли легионеры «Зенита» летом или нет. У каждого, в частности, разные цели и приоритеты в жизни. Каждый легионер индивидуален.

Ранее «Краснодар» разрешил всем иностранным футболистам покинуть команду. Потеряли легионеров и ряд других клубов РПЛ.

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ростов

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