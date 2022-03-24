Аршавин не видит проблемы в возможном массовом отъезде легионеров из РПЛ летом

Бывший капитан сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин считает, что массовый отток иностранных футболистов летом, если и случится, не станет однозначно негативным фактором для РПЛ. По его словам, это даст шанс молодым талантливым российским игрокам.

— Возможный массовый отъезд легионеров летом — шанс для развития нашей лиги или ее деградация?

— Мы должны быть готовы к тому, что уровень турнира упадет. Но это и шанс для развития, потому что молодые талантливые футболисты должны играть. У них будет больше времени. Нужно делать ставку на них.

— Многие клубы России уже потеряли большое количество легионеров, тот же «Краснодар». Как «Зениту» удалось всех удержать, кроме Ракицкого?

— У нас больше бразильцев, эта страна к нам в принципе дружественно относится. С этим связано, плюс, думаю, разговор Александра Ивановича (Медведева) с легионерами был проведен вовремя. Заверения и гарантии, которые клуб дал им, повлияли. Все хотят стать чемпионами, это тоже немаловажный фактор.

— Может, вы знаете конкретные аргументы?

— Говорить не буду.

— Какая теперь мотивация играть у легионеров при отсутствии еврокубков?

— Нам надо еще дожить, может, летом все изменится. Может, им вообще разрешать разорвать контракты. Мы живем в такое время, когда даже завтра не знаешь, что случится. Рано загадывать, уйдут ли легионеры «Зенита» летом или нет. У каждого, в частности, разные цели и приоритеты в жизни. Каждый легионер индивидуален.

Ранее «Краснодар» разрешил всем иностранным футболистам покинуть команду. Потеряли легионеров и ряд других клубов РПЛ.