Комиссия РПЛ посетила стадион «Факела»

Комиссия РПЛ посетила Центральный стадион профсоюзов в Воронеже, сообщает Telegram-канал «Факела».

Ее члены во главе с исполнительным директором лиги Сергеем Чебаном встретились с властями региона и обсудили подготовку стадиона. Руководство Воронежской области заверило, что строительные работы будут завершены в срок.

«Факел» по итогам сезона-2021/22 занял вторую строчку в Олимп ФНЛ и вышел в Тинькофф РПЛ.

Ранее появилась информация, что РФС считает контролируемой ситуацию с устранением воронежским «Факелом» недочетов, выявленных комиссией по лицензированию, в настоящий момент все необходимые для их исправления работы оплачены и ведутся.

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов рассказал, что «Уфа» может занять место «Факела», в случае если команда не выполнит условий лицензирования для выступления в РПЛ.