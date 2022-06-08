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Канчельскис поделился мнением о том, где может продолжить карьеру Агаларов

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о том, где может продолжить карьеру нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

«Если у него есть предложения из премьер-лиги, то, конечно, надо идти в премьер-лигу. Если есть варианты, заинтересованности, то пусть двигается дальше. Для него это сейчас большой шанс, тем более он лучший бомбардир РПЛ. Только пожелаю удачи, если кто-то заинтересуется этим футболистом.

Газизов заявил, что им интересуются клубы из Европы? Как в этой ситуации может идти речь, что европейские клубы заинтересованы? Какая европейская страна после всех этих санкций? Думаю, что все это бред, но если вдруг получится, то дай бог. Пускай двигается дальше. В этой ситуации сейчас в европейские клубы перейти будет очень проблематично», — приводит слова Канчельскиса Betonmobile.ru.

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ.

7 июня генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что Агаларов скорее всего уйдет из клуба в летнее трансферное окно.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-kanchelskis-seychas-agalarovu-pereyti-v-evropeyskiy-klub-budet-ochen-problematichno
Андрей Канчельскис
Гамид Агаларов
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Матео Кассьерра

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П
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Реми Кабелла

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Краснодар

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