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Илья Жигулев: «Веду переговоры с некоторыми клубами РПЛ, но с «Краснодаром» не контактирую»

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Российский полузащитник Илья Жигулев рассказал, что ведет переговоры с клубами РПЛ, однако агенты «Краснодара» не контактировали с игроком. Воспитанник «Краснодара» ранее выступал за польский «Заглембе» до апреля 2022 года. Тогда клуб разорвал контракт с футболистом.

«Сейчас я на отдыхе, но уже есть понимание по поводу будущего. Есть ряд клубов РПЛ, с которыми веду переговоры. Называть команды не буду, но один клуб из первой восьмерки, а три других — из второй. Контактирую ли с «Краснодаром»? Нет», — цитирует «РБ Спорт» Жигулева.

Жигулев перешел в польский «Заглембе» из «Краснодара» 20 августа 2021 года. 26-летний центральный полузащитник провел за «Заглеме» 15 матчей. Польская команда заняла 13-е место в чемпионате страны, набрав 38 очков в 34 турах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-zhigulev-vedu-peregovory-s-nekotory-mi-klubami-rpl-no-s-krasnodarom-ne-kontaktiruyu/
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3
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
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