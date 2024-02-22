Комиссия РФС и РПЛ признала соответствующим требованиям газон «ВТБ Арены»

Комиссия РФС и РПЛ оценила состояние газона на «ВТБ Арене» в Москве.

«Совместная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей провела инспекцию «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» и признала состояние газона соответствующим регламентным требованиям», — приводит заявление пресс-службы арены ТАСС.

В марте сборная России проведет на «ВТБ Арене» два товарищеских матча. 21 числа команда Валерия Карпина сыграет с Сербией, а 25 встретится со сборной Парагвая.

Перед этим «Динамо» на домашнем поле сыграет с «Локомотивом» в матче 19-го тура РПЛ. Матч пройдет 3 марта.