«Краснодар» объявил о покупке нападающего «Ботафого» Виктора Са

Как ранее сообщал «СЭ», «Краснодар» подписал нападающего «Ботафого» Виктора Са.

Российский клуб заключил контракт с 29-летним бразильцем до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Виктор Са выступал за «Ботафого» с марта 2022 года. За этот период он забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 93 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.