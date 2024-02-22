Агент Сафонов: «Помазун входит в тройку лучших вратарей России. ЦСКА рассчитывает на него»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера «Урала» Ильи Помазуна, рассказал о будущем своего клиента.

«Рассчитывает ли ЦСКА на Помазуна? Чувствую, что рассчитывает, но есть определенные нюансы. Не хочется их раскрывать. Арбузов не тренировался с ЦСКА. Он был не интересен Федотову. У Ильи такого нет. Я считаю, что он входит в тройку лучших вратарей России», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Российский голкипер выступает за «Урал» на правах аренды. Футболист принадлежит ЦСКА.

В текущем сезоне 27-летний Помазун сыграл 22 матча, в которых пропустил 32 мяча и 6 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 2,5 миллиона евро.