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22 февраля, 18:16

Агент Сафонов: «Помазун входит в тройку лучших вратарей России. ЦСКА рассчитывает на него»

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера «Урала» Ильи Помазуна, рассказал о будущем своего клиента.

«Рассчитывает ли ЦСКА на Помазуна? Чувствую, что рассчитывает, но есть определенные нюансы. Не хочется их раскрывать. Арбузов не тренировался с ЦСКА. Он был не интересен Федотову. У Ильи такого нет. Я считаю, что он входит в тройку лучших вратарей России», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Российский голкипер выступает за «Урал» на правах аренды. Футболист принадлежит ЦСКА.

В текущем сезоне 27-летний Помазун сыграл 22 матча, в которых пропустил 32 мяча и 6 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 2,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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П
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Квинси Промес

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Локомотив

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Виктор Александров

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