Комик Дорохов назвал Дзюбу главным стендапером российского футбола

Известный комик и болельщик ЦСКА Денис Дорохов ответил на вопрос «СЭ» о главном стендапере российского футбола.

«Дзюба — самый главный стендапер российского футбола. У нас с ним прекрасные отношения», — сказал Дорохов «СЭ».

Дзюба — четырехкратный чемпион России, также он 4 раза выигрывал Суперкубок и 3 раза — Кубок страны. 37-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Помимо «Акрона», он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Адану Демирспор» и «Локомотив».

В сезоне-2025/26 на его счету 11 матчей за «Акрон», в которых он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.