Командная работа по-уфимски: Кротов доехал до Башкирии из Крыма, захватив по пути трех одноклубников
Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов помог добраться до столицы Башкирии трем одноклубникам, сообщает официальная страница клуба в Instagram. Футболист выехал из поселка Окуневка в Крыму. По пути он захватил Николая Гиоргобиани из Славянска-на-Кубани, Гамида Агаларова из Ростова-на-Дону и Кирилла Фольмера из Саратова.
«2700 километров пути, 30 часов без сна — и Кротов вместе со своими попутчиками-одноклубниками добрался до Уфы! Отличная командная работа!» — говорится в сообщении «Уфы».
Ранее РФС постановил возобновить сезон премьер-лиги с 21 июня.
Наши добираются до Уфы! Слава Кротов выехал вчера на машине из поселка Окуневка (Крым), по пути захватил из Славянска-на-Кубани @g.n.b17, из Ростова-на-Дону @agalarov.g и из Саратова @k.folmer13 . 2700 километров пути, 30 часов без сна — и @krot57 вместе со своими попутчиками-одноклубниками добрался до Уфы! Отличная командная работа ?