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Командная работа по-уфимски: Кротов доехал до Башкирии из Крыма, захватив по пути трех одноклубников

19:58
Гамид Агаларов, Николай Гиоргобиани, Кирилл Фольмер. Фото Instagram
Гамид Агаларов, Николай Гиоргобиани, Кирилл Фольмер. Фото Instagram
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Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов помог добраться до столицы Башкирии трем одноклубникам, сообщает официальная страница клуба в Instagram. Футболист выехал из поселка Окуневка в Крыму. По пути он захватил Николая Гиоргобиани из Славянска-на-Кубани, Гамида Агаларова из Ростова-на-Дону и Кирилла Фольмера из Саратова.

«2700 километров пути, 30 часов без сна — и Кротов вместе со своими попутчиками-одноклубниками добрался до Уфы! Отличная командная работа!» — говорится в сообщении «Уфы».

Ранее РФС постановил возобновить сезон премьер-лиги с 21 июня.

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