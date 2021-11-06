«Команда управляемая. Но состав не сбалансирован». Булатов — о «Спартаке» и Витории
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере красно-белых Руе Витории.
— Как думаете, доработает Витория в «Спартаке» хотя бы до конца сезона?
— Ох... Все уже привыкли, что в этом клубе с тренерами не церемонятся. Мне португалец симпатичен. У него есть характер. Даже после провальных матчей рук не опускает. Видно — команда управляемая. Витория не зацикливается на одной схеме, вариативен. Может сыграть и в атаку, и от обороны — как с тем же «Лестером», например. Но...
— Что?
— Чтобы решать серьезные задачи, «Спартаку» необходимо качественное усиление. Пока же состав не сбалансирован. А Витория — заложник ситуации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю