Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере красно-белых Руе Витории.

— Как думаете, доработает Витория в «Спартаке» хотя бы до конца сезона?

— Ох... Все уже привыкли, что в этом клубе с тренерами не церемонятся. Мне португалец симпатичен. У него есть характер. Даже после провальных матчей рук не опускает. Видно — команда управляемая. Витория не зацикливается на одной схеме, вариативен. Может сыграть и в атаку, и от обороны — как с тем же «Лестером», например. Но...

— Что?

— Чтобы решать серьезные задачи, «Спартаку» необходимо качественное усиление. Пока же состав не сбалансирован. А Витория — заложник ситуации.

Полностью интервью Виктора Булатова