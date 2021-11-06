Владимир Пресняков назвал матч «Спартака» с «Локомотивом» ключевым для Руя Витории

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Локомотива».

«Поможет ли боевая ничья с «Лестером» в психологическом плане — для меня вопрос. Мы помним, что после победы над «Наполи» увидели разгром от «Зенита», невнятную игру с «Ростовом». «Локомотив» тоже в ЛЕ увез очко из Стамбула. Посмотрим, выйдут ли игроки «Спартака», как любит говорить Евгений Ловчев, с горящими глазами или мы снова увидим картину предыдущих матчей. Матч с «Локомотивом» — ключевой для Руя Витории. Для него сейчас вообще каждая последующая игра будет ключевой. Победа над «Локомотивом» тоже не станет его индульгенцией», — сказал Пресняков «СЭ».

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится завтра, 7 ноября, на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» с 18 очками занимает 9-е место в РПЛ. «Локо» — 24 балла и вторая строчка.