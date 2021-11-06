Колосков: «Смородской нужно принести извинения и на этом закончить»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской, которая обвинила игроков «Спартака» в расизме.
«Ничего сверхъестественного здесь нет. Все-таки я достаточно давно знаю Ольгу Смородскую, она человек эмоциональный. Но я, честно говоря, не ожидал такой реакции на то, что «Спартак» не встал на колено. Я бы тоже не встал, и я об этом неоднократно говорил. Нам это абсолютно чужда причина, по которой люди встают на колени. Какой-то уголовный элемент попал под горячую руку.
В уставе ФИФА и УЕФА прописано неприятие всякого рода дискриминационных мер, все уже давно есть в футбольном законе. Зачем раздувать на ровном месте ситуацию? Конечно, реакция «Спартака» вполне предсказуемая. Никакой связи нет между расизмом и тем, что люди не встали на колено. Практически никто в Европе, кроме англичан, на колено и не встает. Значит, они расисты?
Мне не очень нравится эта ситуация. Думаю, что надо обойтись безо всяких судов — Смородской нужно принести извинения и на этом закончить», — приводит слова Колоскова «Газета.Ru».
Ранее Смородская заявила, что после матча группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1) «Спартак» можно назвать клубом расистов. Перед этой встречей игроки московского клуба не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter.
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https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/11/06/n_16809679.shtml?updated
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