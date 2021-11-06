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Колосков: «Смородской нужно принести извинения и на этом закончить»

13:15
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской, которая обвинила игроков «Спартака» в расизме.

«Ничего сверхъестественного здесь нет. Все-таки я достаточно давно знаю Ольгу Смородскую, она человек эмоциональный. Но я, честно говоря, не ожидал такой реакции на то, что «Спартак» не встал на колено. Я бы тоже не встал, и я об этом неоднократно говорил. Нам это абсолютно чужда причина, по которой люди встают на колени. Какой-то уголовный элемент попал под горячую руку.

В уставе ФИФА и УЕФА прописано неприятие всякого рода дискриминационных мер, все уже давно есть в футбольном законе. Зачем раздувать на ровном месте ситуацию? Конечно, реакция «Спартака» вполне предсказуемая. Никакой связи нет между расизмом и тем, что люди не встали на колено. Практически никто в Европе, кроме англичан, на колено и не встает. Значит, они расисты?

Мне не очень нравится эта ситуация. Думаю, что надо обойтись безо всяких судов — Смородской нужно принести извинения и на этом закончить», — приводит слова Колоскова «Газета.Ru».

Ранее Смородская заявила, что после матча группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1) «Спартак» можно назвать клубом расистов. Перед этой встречей игроки московского клуба не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/11/06/n_16809679.shtml?updated

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Екатерина Савостина все материалы автора

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