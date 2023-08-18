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Сегодня, 13:07

Колыванов: «Динамо» не хватает опорника, который мог бы «перекусывать» чужие атаки»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о ситуации в обороне «Динамо».

«Во-первых, где-то действительно не хватает опорника, который мог бы «перекусывать» чужие атаки. Во-вторых, мы видим элементарные помарки. То Бальбуэна отдаст пас на ногу Эдуарду Сперцяну, то Сазонов упустит за спину оппонента. Для премьер-лиги это недопустимые оплошности. Где-то не хватает концентрации, где-то внимания. Проблемы появляются и при розыгрыше у собственных ворот, когда зачастую отдаются пасы в ноги чужим. Минимальная неаккуратность на уровне РПЛ приводит к голам. Ты должен понимать, что будешь делать с мячом, еще до того, как его получишь. Возможно, динамовцам пока не хватает сыгранности, понимания требований наставника. Бывает такое, вмешивается и языковой барьер», — цитирует Колыванова RT.

19 августа «Динамо» сыграет с ЦСКА в рамках 5-го тура РПЛ. Матч начнется в 15.00 по московскому времени. На данный момент бело-голубые идут на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 7 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1190008-kolyvanov-dinamo-futbol-mnenie
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

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 4
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Тео Бонгонда

Спартак

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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Пари Нижний Новгород

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