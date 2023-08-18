Колыванов: «Динамо» не хватает опорника, который мог бы «перекусывать» чужие атаки»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о ситуации в обороне «Динамо».

«Во-первых, где-то действительно не хватает опорника, который мог бы «перекусывать» чужие атаки. Во-вторых, мы видим элементарные помарки. То Бальбуэна отдаст пас на ногу Эдуарду Сперцяну, то Сазонов упустит за спину оппонента. Для премьер-лиги это недопустимые оплошности. Где-то не хватает концентрации, где-то внимания. Проблемы появляются и при розыгрыше у собственных ворот, когда зачастую отдаются пасы в ноги чужим. Минимальная неаккуратность на уровне РПЛ приводит к голам. Ты должен понимать, что будешь делать с мячом, еще до того, как его получишь. Возможно, динамовцам пока не хватает сыгранности, понимания требований наставника. Бывает такое, вмешивается и языковой барьер», — цитирует Колыванова RT.

19 августа «Динамо» сыграет с ЦСКА в рамках 5-го тура РПЛ. Матч начнется в 15.00 по московскому времени. На данный момент бело-голубые идут на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 7 очков.