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Сегодня, 13:15

Игрок «Сочи» Агбалака: «Постоянно слышу русский мат на играх и тренировках. Но стараюсь не запоминать эти слова»

Алина Савинова
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Новичок «Сочи» Соломон Агбалака рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

«С первого дня в России начал учить русский язык. Могу сказать, что пока безумно сложно, но знаю уже базовые слова. Русский мат? Постоянно слышу его на тренировках и в играх, но стараюсь не запоминать плохие слова. Ни одного толком и не запомнил, но материться не хочу, ха-ха!» — цитирует футболиста Sport24.

В начале августа 19-летний защитник перешел в «Сочи» из нигерийского «Брод Сити» на правах аренды.

На данный момент сочинская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка за 4 тура.

Источник: https://sport24.ru/football/news-569342-novichok-sochi-agbalaka-postoyanno-slyshu-russkiy-mat-na-igrakh-i-trenirovkakh-no-starayus-ne-zapominat-eti-slova
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
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20.08 20:00
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 - : -
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Федор Чалов

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 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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