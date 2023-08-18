Гаджиев: «Хотелось бы, чтобы у Ромащенко получилось в «Ахмате», он квалифицированный тренер»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о возможном назначении Мирослава Ромащенко главным тренером «Ахмата».

В четверг, 17 августа, «СЭ» сообщал, что Ромащенко близок к заключению контракта с грозненским клубом.

«Никто не знает, как у него сложится в Грозном. Понятно, что быть в штабе кого-то и работать самостоятельно — это разные вещи. Ромащенко долгое время работал с Черчесовым, а это говорит о многом. Большой вопрос в том, сможет ли он как-то реализовать в «Ахмате» свои какие-то наработки. Мне бы хотелось, чтобы у него получилось в Грозном, он квалифицированный специалист», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.

«Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24 с 3 очками после 4 туров.

Предыдущим главным тренером грозненцев был Сергей Ташуев. 64-летний россиянин возглавлял команду с сентября 2022 года и был отправлен в отставку 15 августа 2023 года.