Федун оценил победу «Спартака» над «Локомотивом» и отметил гол Пруцева

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил победу красно-белых над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Прекрасный первый тайм. Второй тайм начался с того, что не забили, было три момента. Все-таки 2:0 - очень опасный счет, потому что невольно игроки очень сильно расслабляются. Победили — молодцы! Надо отметить первый гол Пруцева. Он провел прекрасный первый тайм. «Спартак», вперед!» — сказал Федун «СЭ».

В составе «Спартака» голы забили Квинси Промес и Данил Пруцев. Для 22-летнего российского футболиста этот забитый мяч стал первым в РПЛ. У «Локомотива» отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники располагаются на 14-й строчке с 13 баллами.