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Сегодня, 15:13

Колосков заявил, что спортивный директор меньше тренера ответственен за результат команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова бывшего наставника «Локомотива» Юрия Семина о том, что при отставке тренера клубы должны покидать спортивные директора.

«Конечно, каждый случай на самом деле индивидуален. Но такая тенденция будет неверна в корне. Спортивный директор в меньшей степени ответственен за результаты команды. Он отвечает за развитие всей клубной системы в целом. Это академия, детско-юношеские школы, команда мастеров, резервный состав — и список можно продолжать. У него гораздо больше обязанностей и шире зона ответственности, чем у главного тренера. Бесспорно, взаимодействие между ними в вопросе комплектования команды может присутствовать. Но опять же, над поиском игроков работает не один человек, а целый отдел людей, которые ищут футболистов в зависимости от нужд менеджера и стараются реализовать его предложения. Лучше, чтобы тренер сам выбирал, кто ему нужен, но тут все тоже индивидуально. Так что я не совсем согласен с таким утверждением», — приводит слова Колоскова RT.

Ранее Семин заявил, что при неудовлетворительных результатах клуб должен покидать и главный тренер, и спортивный директор.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1204965-koloskov-sportdirektor-trener-rezultat
Футбол
РПЛ
РФС
Вячеслав Колосков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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