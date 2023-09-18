Мелкадзе рассказал, у какой команды РПЛ поле хуже, чем у «Сочи»: «Там прям беда»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал «СЭ» состояние поля на стадионе его команды, из-за которого сочинцы обменялись домашними матчами со «Спартаком».

Изначально игра 8-го тура РПЛ между «Сочи» и красно-белыми должна была пройти в Сочи, но в итоге состоялась в Москве. «Спартак» одержал победу со счетом 1:0.

Матч 24-го тура между этими командами пройдет в Сочи, хотя изначально планировалось провести его в Москве.

«Считаю, что матч было нужно переносить. Это полезное решение. Поле в Сочи не готово. Видел ли поля хуже? Да. На выезде в Воронеже в прошлом сезоне, например. Там прям беда», — сказал Мелкадзе «СЭ».

1 сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала на месяц приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи» в связи с плохим качеством газона.

Команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 6 очками в 8 матчах.