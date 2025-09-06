Колосков верит словам Клаудиньо о любви к России: «Погорячился, когда жестко отреагировал на его интервью»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на открытое письмо Клаудиньо, в котором экс-игрок «Зенита» объяснил свои слова про СВО.

5 сентября стало известно, что Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, который в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его — и якобы он чувствовал себя некомфортно.

6 сентября в открытом письме для «СЭ» Клаудиньо отметил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем, а также заявил, что испытывает привязанность к России.

«Для нашей страны, для народа важно, чтобы Клаудиньо доказал делом, что любит Россию? Я бы ограничился его извинениями, но скорее всего тут подойдет слово «объяснениями». Я в них верю. Клуб он ничем не обидел. Что-то, видимо, было сказано не совсем корректно. Но никакого ущерба имиджу России Клаудиньо не нанес. Может быть, я и погорячился, когда так достаточно жестко отреагировал на его интервью, которое я не читал! Уже дал себе зарок больше в такую ситуацию не попадать, не влезать в то, что не читал. Я бы успокоился и закрыл тему», — сказал Колосков «СЭ».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год, после чего перешел в катарский «Аль-Садд». В 124 матчах за команду из Санкт-Петербурга хавбек забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу.

В феврале 2023 года Клаудиньо получил гражданство РФ.