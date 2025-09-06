Медведев сообщил, что «Зенит» ждет Клаудиньо на матчах клуба

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев ответил «СЭ» на вопрос о возможном появлении экс-полузащитника команды Клаудиньо на матчах клуба.

5 сентября стало известно, что Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, который в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его — и якобы он чувствовал себя некомфортно.

6 сентября в открытом письме для «СЭ» Клаудиньо отметил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем, а также заявил, что испытывает привязанность к России и добавил, что хочет посетить один из матчей «Зенита».

«Ждали, ждем и будем ждать!» — сказал Медведев «СЭ».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год, после чего перешел в катарский «Аль-Садд». В 124 матчах за команду из Санкт-Петербурга хавбек забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу.

В феврале 2023 года Клаудиньо получил гражданство РФ.