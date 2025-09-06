Свищев о Клаудиньо: «Если он искренне заявляет, что его слова ошибка — нет проблем. Докажи, приезжай в Россию дальше»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на открытое письмо бывшего игрока «Зенита» Клаудиньо.

5 сентября стало известно, что после обращения Свищева Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, который в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его — и якобы он чувствовал себя некомфортно.

6 сентября в открытом письме для «СЭ» Клаудиньо отметил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем, а также заявил, что испытывает привязанность к России.

«Все могут сделать ошибку, попасть в сложную ситуацию. Не могу упрекать, должна быть всесторонняя оценка действий. Если российский футболист может позволить себе высказывания в сложное для России время... Для чего это было сделано? Я не могу этого понять. Но если он искренне заявляет, что его слова были ошибкой — нет проблем. Докажи, приезжай в Россию дальше, работай», — сказал Свищев «СЭ».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год, после чего перешел в катарский «Аль-Садд». В 124 матчах за команду из Санкт-Петербурга хавбек забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу.

В феврале 2023 года Клаудиньо получил гражданство РФ.