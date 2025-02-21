Колосков — о переходе Зделара в «Зенит»: «Просто Семаку нужен игрок на замену»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».
«Я не думаю, что в «Зените» у него зарплата будет больше, чем у ЦСКА. Все-таки это игрок среднего уровня, никто за него платить большие деньги не будет. Просто Семаку нужен тот игрок на замену и никаких здесь иллюзий не надо. Просто рядовой футболист переходит в команду для скамейки», — приводит слова Колоскова Vprognoze.ru.
21 февраля «Зенит» объявил о трансфере полузащитника. Контракт рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Vprognoze.ru
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|19
|
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|
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|0
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|18
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|9.10
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|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
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|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
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|- : -
|11.10
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Зенит
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|
Педро
Зенит
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|
|
Маркиньос
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|
Юрий Горшков
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|2
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|1
|1
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