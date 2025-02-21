Колосков — о переходе Зделара в «Зенит»: «Просто Семаку нужен игрок на замену»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

«Я не думаю, что в «Зените» у него зарплата будет больше, чем у ЦСКА. Все-таки это игрок среднего уровня, никто за него платить большие деньги не будет. Просто Семаку нужен тот игрок на замену и никаких здесь иллюзий не надо. Просто рядовой футболист переходит в команду для скамейки», — приводит слова Колоскова Vprognoze.ru.

21 февраля «Зенит» объявил о трансфере полузащитника. Контракт рассчитан до лета 2026 года.