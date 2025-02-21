Кевин Ленини считает, что РПЛ входит в топ-10 лиг Европы

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини лестно отозвался об уровне РПЛ.

«В какой топ сейчас входит российский чемпионат? Какую конкретно строчку мы занимаем сейчас, я не могу сказать, но в российском чемпионате много качественных иностранцев и высокий уровень футбола. Думаю, РПЛ входит в топ-10 лиг Европы — это 100 процентов. Мне интересно играть в РПЛ. Мне, как и любому игроку, хотелось бы играть во Франции или Англии, но я в «Краснодаре», и у меня есть обязательства перед клубом. Если будет возможность перейти в клуб АПЛ, то, конечно, мы с клубом поговорим об этом», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

С 2022 года российские клубы не принимают участие в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.