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Дмитрий Тихий: «Когда приземлился в Армении, позвонили и предложили вариант в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент

Новичок «Урарту» Дмитрий Тихий рассказал, что в последний момент его пытались перехватить у армянского клуба.

«Когда подписывали контракт с «Урарту», появился вариант в России, но я отказал? Да, это правда, но опять же, не хочется говорить о названии клуба. Когда я прилетел в Армению, когда самолет буквально только приземлился и я отправлялся на медосмотр, мне позвонили и сказали, что может быть, все же выберу другой вариант, в РПЛ. Но к тому моменту мы уже обо всем договорились с «Урарту». Уехать с медосмотра было бы, мягко говоря, не совсем правильно, поступить так по отношению к людям, которым ты дал обещание, было бы просто подло», — сказал Тихий «РБ Спорт».

Контракт 32-летнего россиянина с «Урарту» рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: РБ Спорт
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ФК Урарту
Дмитрий Тихий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Маркиньос

Спартак

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