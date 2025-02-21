Дмитрий Тихий: «Когда приземлился в Армении, позвонили и предложили вариант в РПЛ»

Новичок «Урарту» Дмитрий Тихий рассказал, что в последний момент его пытались перехватить у армянского клуба.

«Когда подписывали контракт с «Урарту», появился вариант в России, но я отказал? Да, это правда, но опять же, не хочется говорить о названии клуба. Когда я прилетел в Армению, когда самолет буквально только приземлился и я отправлялся на медосмотр, мне позвонили и сказали, что может быть, все же выберу другой вариант, в РПЛ. Но к тому моменту мы уже обо всем договорились с «Урарту». Уехать с медосмотра было бы, мягко говоря, не совсем правильно, поступить так по отношению к людям, которым ты дал обещание, было бы просто подло», — сказал Тихий «РБ Спорт».

Контракт 32-летнего россиянина с «Урарту» рассчитан до конца июня 2025 года.