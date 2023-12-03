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Колосков — о матче ЦСКА — «Ростов»: «Стоит задуматься о переходе на «весна-осень»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что матч 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0) проводился в условиях сильнейшего снегопада.

«Конечно, стоит задуматься о переходе на «весну-осень». Нужно было думать, когда переходили на «осень-весна». Я уже тогда говорил, что переход — это бессмысленная затея. Мы все-таки находимся в такой климатической зоне, где 9 месяцев неблагоприятная погода для футбола. Тогда никто не послушал, а сейчас пожинаем плоды. Смотрю матч ЦСКА — «Ростов» и не понимаю, как можно играть. Раньше был зимний футбол, когда я играл, но это было первенство Москвы. Не знаю для чего нужен такой футбол. Если просто поставить галочку, тогда объяснимо», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Снег на «ВЭБ Арене» убирали лопатами и трактором в течение нескольких часов до матча, а после стартового свистка продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходила игра. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении встречи, несмотря на снегопад.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-o-matche-tsska-rostov-stoit-zadumat-sya-o-perehode-na-vesna-osen/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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