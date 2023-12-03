Тюкавин: «Переход в «Зенит»? Я думаю только о «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил, есть ли вероятность того, что он может перейти в «Зенит».

«Если продлил контракт с «Динамо», значит, думаю только об этом клубе и о том, как здесь завоевать трофей. Хочется выполнять цели только с «Динамо», — цитирует Тюкавина Sport24.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года. Всего футболист провел 112 матчей за основную команду бело-голубых, в которых отметился 31 голом и 21 результативными передачами.

«Динамо» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 16 туров. 4 декабря московская команда встретится с «Рубином».