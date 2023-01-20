Колосков — об отказе «Левски» от матча со «Спартаком»: «Запретила федерация или еще кто-то»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отказ болгарского «Левски» от проведения товарищеского матча со «Спартаком».

«Ну, какое это вообще событие? — цитирует «КП Спорт» Колоскова. — Идет тренировочный сбор, договорились провести товарищеский матч, «Левски» отказался — и что? Наверняка у них есть какая-то мотивация. «Спартаку» известна эта мотивация. Не просто же они сказали, что не будут играть. Запретила федерация или еще кто-то. Но что это за тема? Отказались, и слава Богу. Сыграют двусторонку. Не надо к этому политику приплетать».

Сегодня, 20 января, «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

Ранее болельщики «Левски» протестовали против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими клубами.