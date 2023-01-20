Потенциальный новичок «Спартака» Алексис Дуарте попрощался с клубом «Серро Портеньо»

Защитник Алексис Дуарте, который должен перейти в «Спартак», попрощался с клубом «Серро Портеньо».

«Не могу сказать «прощай» клубу, который видел мой путь в футболе с самых первых шагов. Руководству и тренерам, которые всегда поддерживали меня. Болельщикам, которые стали моей семьей. Не могу сказать вам «прощай», поэтому скажу «до скорой встречи»! Спасибо за все!» — написал Дуарте.

Ранее на сайте клуба появилось сообщение, что 22-летний игрок в ближайшее время отправится в Европу, чтобы пройти медицинское обследование и подписать новый контракт до июня 2027 года. Отмечается, что московский клуб заплатит за Дуарте 3,8 миллиона евро.

Парагваец выступал в «Серро Портеньо» с 2019 года. Всего за клуб он провел 107 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.