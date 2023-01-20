Чернышов: «Проводил тренировку в Саудовской Аравии, а игроки остановили занятие, стали расстилать ковры и молиться»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов ответил на вопрос об особенностях работы в азиатских и ближневосточных командах.

«В Саудовской Аравии меня поразила религиозность местных людей. Проводил тренировку, а из соседней мечети стали слышны звуки молитвы. Футболисты остановили занятие, стали расстилать ковры, а потом начали молиться. Это было удивительно, но мне сказали, что вечерняя молитва там самая важная, пропускать ее нельзя. После этого я стал спрашивать о том, в какое время лучше поставить тренировку, чтобы больше таких случаев наложения одного на другое не происходило.

Был эпизод в супермаркете. Я набрал продукты и уже шел на кассу, но в один момент стала опускаться решетка магазина: мулла позвал всех в мечеть. Все, кто остался в помещении, должны были ждать того момента, когда пройдет молитва. Ты в такие моменты не имеешь права находиться на улице. Со временем меня стали узнавать работники магазина, иногда выводили из-за решетки, чтобы я мог погулять в торговом центре», — приводит «РБ Спорт» слова Чернышова.

Чернышов тренировал «Аль-Шола» из Саудовской Аравии и индийский «Мохаммедан». Также он занимал различные должности в таких кувейтских клубах, как «Аль-Фахахель», «Аль-Кадисия» и «Аль-Тадамон».